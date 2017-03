Veröffentlicht am 25. März 2017 von wwa

KOBLENZ – Zweitägiger Osterferienkurs für Technikinteressierte an der Hochschule Koblenz – In den bevorstehenden Osterferien bietet die Hochschule Koblenz erneut ein zweitägiges Ferienprojekt kostenfrei an: Technikinteressierte im Alter von 13 bis 16 Jahren sind am 19. und 20. April von jeweils 09:00 bis 15:30 Uhr herzlich eingeladen, am zweitägigen Workshop “Programmierung von Arduino Mikrocontrollern“ der Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik am RheinMoselCampus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Raum C013 teilzunehmen. Flyer und Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienkurse. Weitere Ferienkurse in den Sommer- und Herbstferien sind geplant und werden im Mai veröffentlicht.