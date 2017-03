Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Rainer Schuster verabschiedet – Stefan Krämer und Raphael Jonas ernannt – Unter Tagesordnungspunkte drei und vier der Verbandsgemeinderatsversammlung nahm der 1. Beigeordnete der VG Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski die Verabschiedung des bisherigen Wehrleiters Rainer Schuster und die Ernennung zum VG Wehrleiter von Stefan Krämer und seinem Stellvertreter Raphael Jonas vor. Neben den Verbandsgemeinderatsmitgliedern und Ortsbürgermeistern begrüßte Schmidt-Markoski auch den Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt und einige Feuerwehrkameraden der Löschzüge Flammersfeld und Oberlahr. Er dankte Schuster für seine Tätigkeit und überreichte ihm die Verabschiedungsurkunde mit Wirkung zum 30. März.

Rainer Schuster ist seit 44 Jahren aktiv in der Feuerwehr, erhielt für 25 und 35 Jahre ehrenamtlicher aktiver Tätigkeit in der Feuerwehr das Silberne und Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen. Über acht Jahre war er stellvertretender Wehrleiter und seit 2013 Wehrleiter. Von 2008 bis 2013 war er Wehrführer des Löschzuges Pleckhausen. Schuster gratulierte seinem Nachfolger und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Einen besonderen Dank richtete Schuster an seine Frau Birgit für die Unterstützung in all den Jahren.

Danach überreichte Schmidt-Markoski Stefan Krämer, vom Löschzug Flammersfeld, und Raphael Jonas, vom Löschzug Oberlahr, die Ernennungsurkunden zum Wehrleiter und stellvertretenden Wehrleiter. Stefan Krämer trat 1999 siebzehnjährig in die Feuerwehr Flammersfeld ein. Er war acht Jahre lang Jugendfeuerwehrwart, wurde 2003 Feuerwehrmann, 2006 Oberfeuerwehrmann, 2007 Hauptfeuerwehrmann, 2008 Brandmeister, Oberbrandmeister und 2017 Hauptbrandmeister. 2012 erfolgte die Ernennung zum Wehrführer des Löschzuges Flammersfeld. Krämer Dankte seinem Vorgänger und überreichte ihm ein Abschiedsgeschenk.

Raphael Jonas trat 1985 ebenfalls siebzehnjährig in die Feuerwehr Oberlahr ein. 1989 wurde er Hauptfeuerwehrmann, 1995 Brandmeister, 1997 Oberbrandmeister. Von 2004 war er Atemschutzgerätewart. Das Silberne Feuerwehr-Ehrenabzeichen erhielt er 2010. (wwa) Fotos: Wachow