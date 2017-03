BI Willroth erhält Ehrenamtspreis der VG Flammersfeld

Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Bürgerinitiative in Willroth erhält Flammersfelder Ehrenamtspreis – Im Rahmen der Verbandsgemeinderatssitzung Flammersfeld im Flammersfelder Rathaus überreichte der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski an Mitglieder der Bürgerinitiative in Willroth den Ehrenamtspreis. Der Ehrenamtspreis der VG Flammersfeld, so Schmidt-Markoski, wird jährlich seit 2003 vergeben. Er wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders ehrenamtlich, außerhalb des kommunalen Bereiches, engagieren. Er soll ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die Menschen sein, die sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit oder einem bestimmten gemeinnützigen Zweck engagieren und einbringen. Der Ehrenamtspreis 2016 wurde an den Vorsitzenden der BI Willroth, Hans Jürgen Kalscheid und an fünf weitere Personen der BI Willroth, Albert Schäfer, Marion Mohrs, Thomas Schug, Werner Hillenkötter und Werner Becker, die Führungen im Bereich des Förderturmes in Willroth durchführten und weiterhin durchführen, vergeben. Der Förderturm kann erstmals wieder am Ostersamstag, 15. April, wieder besichtigt und bestiegen werden. (wwa) Fotos: Wachow