Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

NEUWIED – Gut besuchtes Gedächtnistraining des Seniorenbeirats – Wer rastet, der rostet. Das dachte sich auch der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied und lud zu einem ganzheitlichen Gedächtnistraining in die Volkshochschule ein. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Robert Raab erklärte die Referentin Anne Boden den zahlreichen Teilnehmern, wie man sein Gedächtnis trainieren kann. Dabei legte sie Wert auf Konzentration, Merkfähigkeit, Strukturieren, Altes mit Neuem zu verknüpfen und auf Denkflexibilität. Mit verschiedenen Übungen setzte die Gruppe dies dann in die Praxis um. So wurden zum Beispiel Anagramme gebildet, Liedanfänge gesucht oder aus Wortfragmenten Sätze formuliert. Bei heiterem Raten und Überlegen ging die Stunde für die vielen interessierten Senioren kurzweilig vorbei. Zum Schluss gab Inge Rockenfeller als Sprecherin des Seniorenbeirats einen Ausblick auf die weiteren geplanten Veranstaltungen und die allgemeine Arbeit des Beirats.