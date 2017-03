Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Leckere Pralinen selbst gemacht – Der Mitmachkurs mit Chocolatier Jürgen Triebsch fand regen Zuspruch. Auf Wunsch der Kursteilnehmerinnen wurden Pralinen in verschiedenen Kreationen hergestellt. Sie sind die kleinsten und süßesten Verführungen, seit es Naschereien gibt. Mit dem Grundrezept von Canache konnten Schokoladenhohlkörper mit und ohne Alkohol gefüllt und mit Kuvertüre verschlossen werden. Step by Step wurde das A und O der Pralinenkunst erklärt und Rezepte aufgeschrieben. Ob das Rösten von Mandeln, Nüssen usw. im Backofen oder das Auflösen von Kuvertüre und Schokolade in der Mikrowelle wurden viele Tipps und Tricks für die Zubereitung der köstlichen Kunstwerke den Teilnehmerinnen näher gebracht. Besonders wichtig waren die jeweiligen Temperierverfahren, damit die Pralinen auch schön glänzten und nicht graustreifig wurden. Ob Weiß, Vollmilch oder Zartbitter konnte kreiert und probiert werden. Auf die Ergebnisse waren alle Teilnehmerinnen stolz und selbst gemachte Pralinen schmecken eben besser, ob zum Geburtstag oder Ostern, ein Anlass lässt sich immer finden.

Hinweis auf einen nächsten Kurs: Am Donnerstag, 06. April Treffen um 17:00 Uhr in der Schulküche der August Sander Schule (Realschule Plus) in Altenkirchen zu einem Mitmachkurs zum Thema: Senf – von herzhaft bis süß!“ Unter der Anleitung von Kursleiterin Stefanie Schumacher wird Senf selbst herstellt und unter anderem einen Salat mit Senfdressing, Senffrüchte, Senfbraten, Senfsuppe und sogar einen Nachtisch mit Senf zubereitet. Alle Interessierten sind ganz herzlich willkommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist wird um Anmeldung bis spätestens zum 03. April bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 oder per Email an landfrauen.ak@googlemail.com gebeten. Fotos: Privat