MAINZ – Mitgliederversammlung des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz bestätigt Peter Stieber für drei weitere Jahre als Präsident – Am Dienstag, 21. März fand die Mitgliederversammlung des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz statt. Die Delegierten wählten Peter Stieber einstimmig erneut zum Präsidenten des Dachverbands für das Musikleben in Rheinland-Pfalz. Als neues Präsidiumsmitglied wurde Dr. Joachim Junker ebenfalls einstimmig gewählt. Alle bisherigen Präsidiumsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Zuvor referierte Kulturstaatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf über die Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz. Die Mitgliederversammlung wählte den ehemaligen SWR2 Musikchef für Rheinland-Pfalz und Geschäftsführer der Schwetzinger SWR Festspiele, der seit 2005 dem Präsidium des Landesmusikrats angehört und seit 2012 als Präsident wirkt, für die nächsten drei Jahre einstimmig an die Spitze des Landesmusikrats. Stieber zeigte sich erfreut nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses: „Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und das einstimmige Ergebnis. Es zeugt vom großen Vertrauen der Mitglieder in meine Person und meine bisherige Arbeit. Ich gehe mit Zuversicht in die neue Wahlperiode und blicke mit besonderen Erwartungen auf unser größtes Projekt in diesem Jahr, die zweite Auflage des Orchestergipfels Rheinland-Pfalz, der am 11. Juni als Publikumsmagnet sicher wieder mehr als 10.000 Zuhörer nach Mainz locken wird. Aber auch die Zukunft der Laienmusik sowie die vielen kleineren Projekte, die Nachwuchsförderung, der Dialog mit unseren Mitgliedsverbänden und der rege Austausch mit den Vertretern der Politik im Land sind mir in meiner Funktion als Präsident ein besonderes Anliegen. Der Landesmusikrat macht sich stark für eine vielseitige und zukunftsorientiere MusikKultur in Rheinland-Pfalz.“

Der seit 2014 vakante Platz im Präsidium wurde mit dem Präsidenten des Landesverbands Rheinland-Pfalz im Bundesverband Musikunterricht, Herrn Dr. Joachim Junker, neu besetzt. Die Delegierten wählten ihn und die bisherigen Präsidiumsmitglieder für die kommenden drei Jahre einstimmig. Dem Präsidium gehören neben Präsident Stieber folgende Persönlichkeiten an: Ulrich Adomeit, Vorstandsvorsitzender LAG Jazz Rheinland-Pfalz, Dr. Gabriele Buschmeier, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Hartmut Doppler, Präsident Chorverband der Pfalz, Markus Graf, Geschäftsführer LAG Rock&Pop Rheinland-Pfalz, Dr. Joachim Junker, Präsident Landesverband Rheinland-Pfalz des Bundesverbandes Musikunterricht, Prof. Peter Leiner, Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Christa Schäfer, Mitglied des erw. Vorstands Landesverband der Musikschulen RLP, Bernhard Welsch, stellv. Präsident Landesmusikverband Rheinland-Pfalz, Karl Wolff, Präsident Chorverband Rheinland-Pfalz.

Noch vor der Wahl beschäftigten sich die Delegierten nach einem einführenden Vortrag von Prof. Dr. Konrad Wolf, Staatsminister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, im intensiven Austausch mit der Situation der Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz. Wolf bezeichnete den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz als dynamische und beharrliche Interessensvertretung der MusikKultur im Land. Mit dem „Runden Tisch Musik“ und dem „Runden Tisch Kultur“ verfüge man über zwei Plattformen zum kompetenten Meinungsaustausch und zum ehrlichen Dialog zwischen Ministerium und Landesmusikrat. Diesen konstruktiven und zielführenden Dialog werde man neben ad-hoc-Gesprächen in den beiden institutionalisierten Gesprächsrunden fortsetzen.

Der Landesmusikrat hat zur Aufgabe, die Musik in Rheinland-Pfalz zu fördern. Er ist Dachverband für das Musikleben, für Laienmusizieren ebenso wie für professionelle Musik, für Chöre und Orchester. Seine Initiativen richten sich u. a. auf die Ausbildung von Musikberufen, auf die Musikerziehung in Kindergarten, Schule und außerhalb der Schule. Er vertritt die Musikwissenschaft wie auch die Musikwirtschaft und engagiert sich bei der Suche nach konstruktiven Lösungen in bildungs- und kulturpolitischen Fragen.

Durch landesweite Wettbewerbe fördert er begabte Jugendliche und die Qualität des Musizierens der Laienorchester und -chöre. Seit dem 1. Januar 2013 ist der Landesmusikrat Träger aller fünf LandesJugendEnsembles sowie der Landeswettbewerbe „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“. Ferner verteilt er seit 2005 die Zweckerträge aus der GlücksSpirale von Lotto Rheinland-Pfalz an seine Mitgliedsverbände über einen festgelegten Verteilungsschlüssel.

Peter Stieber ist in Salzburg geboren, bei München aufgewachsen, studierte an der FU und TU in Berlin Musikwissenschaft, Germanistik, Soziologie und Theaterwissenschaft (M.A.). Praktische Musikerfahrungen sammelte er als Mitglied einer Rockband in München und Berlin und während eines Gesangsstudiums an der Hochschule für Musik in Berlin. Bis 1982 arbeitete er als freier Musikjournalist für Zeitungen und Rundfunkanstalten; 1982 wurde er Redakteur für Sinfonische Musik beim SDR in Stuttgart. Dort übernahm er ab 1991 die Abteilungsleitung des Ressorts Ernste Musik. Von 1997 bis 2012 war Peter Stieber zusätzlich Konzertchef der Schwetzinger Festspiele; ab 1998 war er in Doppelfunktion Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer. Zeitgleich übernahm er die Leitung des Bereichs Klassische Musik des SWR für Rheinland-Pfalz. Seit 1991 ist er Juror für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Seit 1998 künstlerischer Beirat der rheinland-pfälzischen Landesstiftung Villa Musica. Im Präsidium des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz ist Peter Stieber seit 2005, ab 2009 als Vizepräsident und ab 2012 als Präsident. Seit 2012 ist er auch stellvertretender Vorsitzender der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz. Im Oktober 2013 wurde er in das Präsidium des Deutschen Musikrats gewählt. Seit 2015 leitet er den Bundesfachausschuss „Medien“ im Deutschen Musikrat.

Foto: Das gewählte Präsidium des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz (v.l.): Harmut Doppler, Ulrich Adomeit, Markus Graf, Dr. Gabriele Buschmeier, Prof. Peter Leiner, Christa Schäfer, Peter Stieber, Bernhard Welsch, Dr. Joachim Junker, Karl Wolff), Foto: Bernd Essling