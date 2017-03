Weiterer ehrlicher Finder gesucht

Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

WISSEN – Ehrlicher Finder gesucht – Am Samstag, 18. März, wurde kurz vor 10:00 Uhr durch eine 62jährige Frau ein größerer dreistelliger Bargeldbetrag aus dem Automaten der Westerwaldbank in Wissen abgehoben, welcher von der Eigentümerin auf dem Weg von der Bank zum angrenzenden Parkplatz durch ein Loch in der Jackentasche verloren wurde.

Ein Teil des Bargeldes wurde von einem ehrlichen Finder auf dem Parkplatz gefunden und bei der Polizei in Wissen abgegeben. Wie sich später herausstellte war dies aber nur etwa die Hälfte des abgehobenen Geldes. Es muss also davon ausgegangen werden, so die Polizei, das eine dritte unbekannte Person den anderen Teil des Geldes irgendwo zwischen Bank und Parkplatz gefunden, aber nicht abgegeben hat.