Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Sitzung des Seniorenbeirates – Am Donnerstag, 20. April, findet ab 16:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Flammersfeld, in der Rheinstraße 17, eine öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates statt.

Tagesordnung: