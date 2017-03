Veröffentlicht am 22. März 2017 von wwa

KIRBURG – Verkehrsunfall in Kirburg auf der B 414 – Dienstagvormittag, 21. März, um 09:20 Uhr ereignete sich in Kirburg, auf der Landesstraße 287 im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 414 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 69jähriger Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug von der Landesstraße 287 nach links auf die Bundesstraße 414 in Richtung Hof einbiegen.

Hierbei übersah er eine aus Richtung Hof kommende 57jährige Autofahrerin und stieß im Einmündungsbereich mit ihrem Fahrzeug zusammen. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand, so die Polizei, ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.