FLAMMERSFELD – Ehrungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Flammersfeld – Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Flammersfeld nahmen der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski, der Verbandsgemeinde Wehrleiter Rainer Schuster und der Wehrführer des Löschzuges Flammersfeld Stefan Krämer Ehrungen und Beförderungen einiger Feuerwehrkameraden vor. Zum Feuerwehrmann wurde Mirko Fuchs befördert. Gleich drei junge Männer wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert: Tim-Lucas Bay, Luca Deisting und Daniel Düber. Zum Abschluss seines Wirkens als Wehrführer wurde Stefan Krämer zum Hauptbrandmeister befördert. Das silberne Ehrenzeichen des Feuerwehrverbandes erhielt für 25jährige aktive Mitgliedschaft zur Feuerwehr Michael Bruch. Verabschiedet wurden aufgrund Erreichens der Altersgrenze zwei Feuerwehrkameraden des Löschzuges Flammersfeld. Nach 44 Jahren aktiver Tätigkeit Hauptlöschmeister Rolf Dewitz und nach 24 Jahren ehrenamtlicher aktiver Tätigkeit Hauptlöschmeister Reinhold Edinger. Edinger trat am 1. Dezember 1992 in den Löschzug Flammersfeld ein. 1995 erfolgte die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann, 2005 zum Hauptfeuerwehrmann, 2010 zum Löschmeister, 2015 zum Oberlöschmeister und 2016 zum Hauptlöschmeister. Dewitz trat am 1. April 1972 in die Feuerwehr ein, wurde aber offiziell erst am 26. April 1975 verpflichtet. 1983 wurde er zum Hauptfeuerwehrmann befördert, 2003 zum Löschmeister, 2011 zum Oberlöschmeister und 2013 zum Hauptlöschmeister. Das silberne Feuerwehr Ehrenzeichen erhielt er 1998, das goldene 2008. 30 Jahre belegte er das Amt des Kassierers. (wwa) Fotos: Wachow