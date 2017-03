Veröffentlicht am 25. März 2017 von wwa

NEUWIED – Der richtige Umgang mit Hals- und Nackenproblemen – Fast jeder kennt das: Schon morgens ist der Nacken steif, weil man sich verlegen hat. Und nach einem ganzen Tag auf der Arbeit zwacken dann auch noch der Rücken und die Schulter. Diese Symptome sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Doch was tun, denn Schmerz ist nicht gleich Schmerz?

Die Mitmachgruppe in der südöstlichen Neuwieder Innenstadt konnte für ihre Stadtteilgespräche den Orthopäden Dr. med. Soliman Albioke gewinnen. Er klärt am Dienstag, 4. April, ab 18:00 Uhr über die unterschiedlichen Probleme im Hals-Nacken-Bereich auf und sagt woher diese kommen. Zudem gibt Albioke Tipps, was man selbst tun kann und ob bei akuten Beschwerden Schonen oder Bewegung angebracht ist.

Die Stadtteilgespräche werden dieses Mal im Gemeinschaftsraum der GSG-Seniorenresidenz, Rheinstraße 46, durchgeführt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bis zum 3. April im Stadtteilbüro unter 02631 863070 oder stadtteilbuero@neuwied.de gebeten.