Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Was ist „Bouldern“? – Infoabend in Altenkirchen gibt Einblicke in die Faszination dieser Art des Klettersports – Bei den Olympischen Spielen 2020 wird Bouldern das erste Mal dabei sein. Beleg dafür, dass das Bouldern immer beliebter wird. Woher kommt Bouldern und wie übt man es aus? Was sind Boulder-Probleme? Wo kann man Bouldern? Wie sieht ein Wettkampf aus? Dieser eineinhalbstündige Infoabend wird darauf Antworten geben und einen kleinen theoretischen Einblick in diese gesunde Trendsportart geben. Damit die Praxis nicht ausgelassen wird, kann ein Alltags-Gegenstand beklettert werden. Doch was hat diese Sportart mit der Kreisstadt Altenkirchen zu tun? Mehr – als mancher momentan vermutet.

Die Infoveranstaltung am Donnerstag, 30. März in der Zeit von 20:00 bis circa 21:30 Uhr findet im Hotel Glockenspitze, Seminarraum in Altenkirchen unter der Leitung von Jan Wendel statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Foto: Referent Jan Wendel, © Detlef Heese