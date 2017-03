Kagermann konzertiert in Flammersfeld

Veröffentlicht am 25. März 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Konzert des Liedpoeten und Geigers Thomas Kagermann – Am Sonntag, 2. April, findet ab 17:00 Uhr in der evangelischen Kirche in Flammersfeld ein einstündiges Konzert des Liedpoeten und Geigers Thomas Kagermann statt. Sein Repertoire, deutschsprachig, reicht von Balladen, über Zeitgenössisches bis hin zu extrem temperamentvollen Tanzfetzen und Vokalexperimenten mit dem Publikum.

Als Überraschung hat er dieses Mal einen vielseitigen, außergewöhnlich begabten Weltklassemusiker an seiner Seite: Den Harfenisten, Gitarristen und Multiinstrumentalisten Wolfram Cramer von Clausbruch.

Dazu Kagermann im Originalton: „Es ist mir ein besonderes Vergnügen, zu diesem außergewöhnlichen Konzert einladen zu dürfen. Wolfram Cramer von Clausbruch ist ein musikalisches Multitalent erster Güte. Mit Harfe, exotischen Klangkörpern und seinem brillanten Gitarrenspiel verzaubert er in erstaunlicher Weise das Publikum – und insbesondere mich!

Ich habe ihn vor 30 Jahren das erste Mal gehört und kann einfach nur bewundern, wie er über diese drei Jahrzehnte hin konsequent seinen musikalischen Ausdruck optimiert hat. Ich werde zu diesem besonderen Anlass meine schönsten Lieder ins Programm nehmen, diverse, unberechenbare Tanzfetzen, sowie meine Lieblingsstücke von Wolfram“. Foto: Privat