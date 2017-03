Veröffentlicht am 25. März 2017 von wwa

NEUWIED – Turnverband Mittelrhein und der Kreis Neuwied bieten erstmalig eine Fachtagung Bewegung und Mobilität für Mitarbeiter von Altenpflegeeinrichtungen an – Am Mittwoch, 19. April, findet in Rheinbrohl die Fachtagung zum Thema „Bewegung und Mobilität“ des Turnverbandes Mittelrhein in Kooperation mit dem Kreis Neuwied für Mitarbeiter/innen von Altenpflegeeinrichtungen statt. Ziel der Veranstaltung ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altenpflegeeinrichtungen zu qualifizieren, damit die Bewohner/innen in diesen Altenpflegeeinrichtungen „in Bewegung bleiben“.

Das bei der Fachtagung Erlernte ermöglicht den Teilnehmer/innen dieser Fachtagung, Bewegung und Mobilität in Ihrer Altenpflegeeinrichtung in den täglichen Ablauf zu integrieren.

Die Themen wie Sturzprävention, Rollator-Fit® oder das Tanzen mit an Demenz erkrankten Personen knüpfen an die alltäglichen Herausforderungen an. Sowohl die Bewohner/innen als auch die Fachkräfte in den Einrichtungen profitieren von der Weiterbildung. Während Spaß an der Bewegung nicht nur die körperliche und geistige Fitness der Bewohner/innen stärkt, hilft das Angebot den Fachkräften Stress abzubauen und neue Kraft zu tanken. Ein „Geben und Nehmen“. Interessenten können sich an die TVM-Geschäftsstelle, Rheinau 10, 56075 Koblenz, Email: referent-ausbildung@tvm.org, Tel.: 0261-135153, wenden