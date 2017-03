Veröffentlicht am 22. März 2017 von wwa

NORKEN – Auffahrunfall auf der L 287 – Drei verletzte Personen – Am Montag, 20. März, um 16:30 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Norken, auf der Landesstraße 287 ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein vorausfahrender 47jähriger Autofahrer und ein nachfolgender ebenfalls 47jähriger Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Landesstraße 287 aus Richtung Neunkhausen kommend in Richtung Norken. In Höhe der Unfallstelle musste der vorausfahrende Fahrzeugführer seinen Wagen verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Mann bemerkte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des vor ihm stehenden Wagens auf. Bei dem Anstoß wurden die beiden Fahrzeugführer und die 55jährige Beifahrerin des Unfallverursachers verletzt. Die drei Verletzten wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.500 Euro.