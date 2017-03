Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHENDIEPERZEN – Obstbaumpflanzung 2017 – diesmal in Altenkirchen/Dieperzen – Weil Altenkirchener Bürger/innen 2014 auch in Altenkirchen den Obstbaumbestand gezählt haben, bekommt auch die Stadt in den nächsten Jahren Obstbäume von der Kreisnaturschutzbehörde geschenkt. Diese dürfen auf städtischen oder auch privaten Grundstücken gepflanzt werden, wenn die Flächen in der Landschaft oder am Ortsrand liegen.

Am Samstag, 25. März werden die nächsten Bäume übergeben. Die Pflanzaktion beginnt dann um 13:30 Uhr neben dem Friedhof in Dieperzen. Unter fachkundigen Anleitung von Landespfleger Olaf Riesner-Seifert werden die Pflanzlöcher vorbereitet, ein Drahtschutzkorb gegen Wühlmäuse eingebracht, der Baum unter Berücksichtigung der Veredlungsstelle in richtiger Höhe eingesetzt und an den Haltepfählen befestigt.

Um dem Baum optimale Anwuchsbedingungen zu geben, sind oft nur kleine Handgriffe ausschlaggebend. So sollte die Erde zum Beispiel gleichmäßig zwischen den Wurzeln verteilt sein, da Hohlräume die Feinwurzeln sonst austrocknen lassen. Liegt die Veredlungsstelle nicht über dem Erdboden, so kann es passieren, dass der veredelte obere Teil dann eigene unerwünschte Wurzeln bildet. Auch das Anbinden des Baumes sollte sorgfältig erfolgen, damit starke Bewegungen durch Sturm vermieden werden. Sonst können die neu gebildeten Feinwurzeln im Boden reißen und die optimale Verwurzlung des Baumes dauert wesentlich länger.

Wer sich für die Tricks der Obstbaumpflanzung interessiert, oder einfach nur helfen möchte, dass wieder mehr Obstgehölze unsere Landschaft beleben, ist gerne eingeladen am 25. März an der gemeinsamen Pflanzaktion teilzunehmen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung der Teilnahme bei Cornelia Obenauer im Rathaus Altenkirchen unter 02681-85 249. Aber auch spontane Helfer/innen sind willkommen.