Veröffentlicht am 23. März 2017 von wwa

BAD HONNEF – Am Samstag, 25. März, findet auf dem Sportplatz an der Schmelztalstraße in Bad Honnef eine kostenlose Fortbildung für die Vereinstrainer des JFV Siebengebirge, FV Bad Honnef und SV Rheinbreitbach statt. Das DFB-Mobil macht in Bad Honnef halt! Der DFB kommt mit seinen Trainern direkt an die Basis! Mit den 30 DFB-Mobilen besucht der DFB seit Mai 2009 bundesweit seine Fußballvereine. Ziel ist es, den Nachwuchstrainern, die überwiegend nicht lizenziert sind, direkt und unkompliziert praktische Tipps zu geben.

Bei dem DFB-Mobil-Besuch führen lizenzierte Teamer ein Demonstrationstraining durch und informieren Vereine und Grundschulen über weitere Bildungsangebote sowie über Zukunftsthemen des Fußballs. Highlight jedes Besuches ist das Demotraining. Nach dem Training folgt stets der Informationsblock zu den Themen Nachbesprechung der Praxis, Qualifizierung, Amateurfußballkampagne sowie Landesverbandsthemen.

Diese Demo-Trainingseinheiten werden mit den E- und D-Junioren des JFV durchgeführt. Neben den eigenen Vereinstrainern, den Trainern des HFV und SVR lädt der JFV-Siebengebirge alle interessierten Trainer und Betreuer der umliegenden Vereine herzlich ein. Die Teilnahme ist für alle Trainer kostenlos. Eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.