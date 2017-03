Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

NEUSTADT/WIED – Sachbeschädigungen in Neustadt/Wied – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an einem Omnibus, der auf dem Schotterplatz gegenüber dem „Dreischläger Hof“ abgestellt war, eine Scheibe der hinteren Tür eingeschlagen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde im Ortsteil Borscheid, Ecke Herrengarten/Zum Eisenstein die Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de