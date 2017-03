Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Isenburg

Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

ISENBURG – Pkw überschlug sich bei Verkehrsunfall in Isenburg – Ein 37jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Dierdorf befuhr am Montagmorgen um kurz nach 06:00 Uhr die B 413 aus Fahrtrichtung Isenburg kommend in Fahrtrichtung Bendorf. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr seitlich eine Steigung neben der Fahrbahn hoch und überschlug sich abschließend. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Ein Leitpfosten wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.