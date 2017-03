A K T U E L L – Großfahndung nach Fahrzeugdieb

Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

WISSEN – Polizei sucht unfallflüchtigen Fahrzeugdieb – Bei der Polizei in Betzdorf ging der Hinweis auf den in Betzdorf entwendeten PKW AK-A 830 ein. Daraufhin wurde die Fahndung nach dem Fahrzeug aufgenommen. Der Fahrer flüchtete mit dem PKW in Richtung Wissen. Dort verursachte der Fahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Rathausstraße/Bahnhof und weiter in unbekannter Richtung. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ausländisches Aussehen, circa 40 bis 45 Jahre alt, schwarzer ungepflegter Vollbart, ungepflegte Erscheinung, schwarzer Pullover/Jacke. Die Fahndung wird der Zeit mit starken Polizeikräften und unter Einsatz des Polizeihubschraubers durchgeführt geführt. Autofahrer sollen keinen Anhalter mitnehmen.