LINZ – „Farbenspiel“ – neue Bilderausstellung in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Eine neue Kunstausstellung ist ab sofort in der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8 in Linz zu sehen. „Farbenspiel“ – so nennen die vier ausstellenden Künstlerinnen und Künstler der Malergruppe „Montagsmaler“ aus Mayen ihre Ausstellung. Rund 100 vielfältige Bilder in verschiedenen Größen sind in beiden Gebäuden im Erdgeschoss der Residenz zu bewundern.

Die Bilder sind überwiegend in den Maltechniken Acryl auf Leinwand und Aquarell gestaltet. Sie zeigen neben Landschaften, Blumen, Musikinstrumenten, Stillleben auch Abstraktes, aber auch Collagen sind vertreten.

Die „Montagsmaler“ sind eine Arbeitsgemeinschaft, die sich seit vier Jahren immer montags in den Werkräumen der Katholischen Familienbildungsstätte Mayen zum gemeinsamen Malen treffen. In dieser Ausstellung sind vertreten Maria Ferreira Krämer, Anne Engels, Gretel Kiesewetter und Wolfram Sauerbrei.

Maria Ferreira Krämer, eine gebürtige Portugiesin, hat Kunsterziehung studiert und ist zurzeit Dozentin an der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunstakademie Rheinland. Sie fördert mit ihrer Kreativität und Erfahrung die Malergruppe, bringt die Teilnehmer dazu sich immer weiter zu entwickeln. So ist es sicherlich auch interessant zu sehen, auf welchem künstlerischen Niveau die Hobbymaler aktuell stehen und welche Entwicklung sie genommen haben.

Nach zwei erfolgreichen Ausstellungen in Mayen sind sie nun erstmals in Linz zu sehen. Am 13. April laden die Künstler zu einer „Mittissage“ um 18:30 Uhr in das Bistro der Senioren-Residenz ein und freuen sich auf tolle Gespräche. Die Ausstellung kann ab sofort täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr kostenfrei besichtigt werden.

Über einen regen Zuspruch würden sich die Aussteller sehr freuen. Wie der Leiter der Senioren-Residenz Sven Lefkowitz schon mitteilen konnte, waren die Bewohner und Besucher sehr beeindruckt von der Ausstellung. Die Künstler und die Residenz laden alle Interessierten herzlich dazu ein, neugierig zu sein und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Foto: Unter anderem in der Ausstellung zu sehen: Das Bild „Saxophon“ von Maria Ferreira Krämer