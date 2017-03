Straßenbauarbeiten in Schönstein in Angriff genommen

Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

SCHÖNSTEIN – Dringend benötigte Sanierung startet – Die im letzten Jahr angekündigten Straßenbauarbeiten in Schönstein wurden aufgrund der schlechten Witterung im vergangenen Jahr nicht mehr begonnen, da man vor der Schlechtwetterperiode das Risiko einer Winterbaustelle nicht eingehen wollte. Nach einer langen Winterperiode können die Bauarbeiten an der L 278 nun endlich starten. Der erste Bauabschnitt beinhaltet eine Deckenerneuerung in Schönstein.

Nachdem die Fräsarbeiten abgeschlossen sind, wird eine neue Deckschicht in der Ortslage asphaltiert. Im weiteren Verlauf werden die Arbeiten an der freien Strecke von Ortsausgang Schönstein Richtung Bodenseifen starten. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Entsprechende Umleitungsbeschilderungen werden in den nächsten Tagen aufgestellt. Der LBM Diez bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Baumaßnahme.