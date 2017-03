Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

KIRCHEN – 13 neue Kameraden für die Feuerwehren in Kirchen – Zur Jahresdienstbesprechung der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg) begrüßte Bürgermeister Jens Stötzel einige Feuerwehrkameraden/innen, die Wehrleitung um Wehrleiter Ralf Rötter, den Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt, den Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain, die Vertreter aus Politik und Verwaltung. Stötzel begann mit einem Rückblick auf das Jahr 2016. Es gab 96 Schadensereignisse, zu denen die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde ausrückten. Ein „einsatztechnisch und aus dem Blick des Statistikers ein eher ruhiges Jahr“, bemerkte Stötzel und freute sich, dass er auf eine gut ausgerüstete und schlagfertige Truppe blicken kann. 2016 war außerdem ein Jahr des personellen Wechsels. Christian Baldus gab das Amt des Wehrleiters aus zeitlichen Gründen an seinen damaligen Stellvertreter Ralf Rötter weiter, neuer Stellvertreter wurde neben Thomas Wickler Steffen Kappes. „Für die Zukunft müssen wir uns Gedanken darum machen, ob das alles noch im Ehrenamt zu leisten ist“, bemerkte Stötzel, und das nicht nur wegen der zeitlichen Belastung, die die Wehrleitung hat. Wenn die Frage verneint würde, müsste man sich Gedanken um Lösungen machen.

Im Juni 2016 wurde ein neues Fahrzeug in den Dienst der Verbandsgemeinde gestellt. Der Löschzug Kirchen bekam ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Außerdem begann man mit dem Aufbau einer First-Responder-Einheit in Friesenhagen und nahm an einer Übung am Bühltunnel auf der HTS teil.

Anschließend wagte Stötzel einen Ausblick auf das laufende Jahr. Der Neubau des Feuerwehrhauses in Harbach soll vollendet werden, der Rüstwagen aus Kirchen soll zu einem Mehrzweckfahrzeug umgebaut werden und man wird wieder einen starken Fokus auf die Aus- und Weiterbildung aller Kameraden/innen legen. Stötzel richtete im Anschluss seinen Dank an die Fördervereine, die Anschaffungen unterstützen oder aufwerten, an alle Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter für den Dienst der Feuerwehr freistellen und an die Jugendfeuerwehr, denn, wie deren Motto „Ohne uns wird’s brenzlig“ sagt, sichert sie den stabilen Personalbestand der Feuerwehr. Weiteren Dank entrichtete er an die anderen Hilfsorganisationen, wie DRK und DLRG, mit denen das ganze Jahr über geübt wird, an die Kreisverwaltung, die Polizei und die politischen Vertreter.

Tagesordnungspunkt drei sah die Verpflichtung von 13 neuen Kameraden vor. Ab diesem Abend sind sie offiziell in die aktiven Reihen der Feuerwehr aufgenommen und Stötzel dankt ihnen für ihre Bereitschaft, eine ehrenamtliche Aufgabe ausführen zu wollen. Ein Kamerad aus dem aktiven Feuerwehrdienst wurde verabschiedet. Hauptlöschmeister Hermann Hof aus Harbach wird nach 44 Jahren in die Altersabteilung verabschiedet. Im Anschluss daran wurden 19 Kameraden für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem silbernen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Zum Brandmeister befördert wurde Maximilian Muhl (Freusburg). Eine Stufe höher, zum Oberbrandmeister befördert wurden Steffen Kappes (Brachbach) und Andreas Pfeil (Niederfischbach) Den höchsten Rang erreichen mit der Beförderung zum Hauptbrandmeister Florian Jendrock (Niederfischbach) und Christian Peter (Niederschelderhütte).

Tagesordnungspunkt sieben beinhaltete die Ernennung von Funktionsträgern. Zum Gruppenführer ernannt wurde ein Kamerad, zum Zugführer zwei, zum Verbandsführer zwei, Gerätewart einer, Atemschutzgerätewart ebenfalls einer. Zusätzlich wurde ein Leiter Führungsstaffel bestellt. Einen personellen Wechsel gab es an der Spitze der Jugendfeuerwehr Siegtal. Frederic Beverungen gab seinen Posten an Felix Mees ab. In den Löschzügen Brachbach, Freusburg und Harbach standen kürzlich turnusmäßige Wahlen der Wehrführung an. In Brachbach und Harbach ist alles gleich geblieben, sodass Philipp Kappes erneut zum Wehrführer von Brachbach ernannt wurde und Dirk Schmidt zu seinem Stellvertreter. Für Harbach wurde Rudolf Jung erneut zum Wehrführer ernannt, zu seinem Stellvertreter Thorsten Schneider. Einen Wechsel gab es an der Spitze der Feuerwehr Freusburg. Hier wurde Timo Oswald zum Wehrführer ernannt und Joachim Schmidt rückt an die Stelle des Stellvertreters.

Im abschließenden Jahresbericht des Jahres 2016 fasst Ralf Rötter den zum dritten Mal in schriftlicher Form vorliegenden Bericht kurz zusammen. 2016 haben die Mitglieder aller Löschzüge der Verbandsgemeinde insgesamt 18.071 Stunden freiwilligen Dienst am Nächsten geleistet. (jahä) Fotos: Feuerwehr