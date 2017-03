Veröffentlicht am 24. März 2017 von wwa

DAADEN – Neue Pächterin für die Minigolf-Freizeitanlage Daaden – Am Samstag, 01. April, öffnet die Freizeitanlage am Freibad in Daaden für die Sommersaison 2017. Minigolf, Tischtennis, der Spielplatz und der Kiosk warten dann auf viele Besucher. Zusätzlich zum Kiosk gibt es jetzt einen überdachten Biergarten. Die neue Pächterin ist Pia Callara aus Biersdorf. Die junge Frau hat acht Jahre in der Gastronomie gearbeitet und übernimmt jetzt voller Begeisterung die Freizeitanlage. Frau Callara bietet neben Eis und kalten Getränken auch Kaffee und Kuchen sowie Gyros, Pizza, Pommes und kleine Snacks. Die Eröffnung findet am Samstag, 01. April, ab 16:00 Uhr statt. Geöffnet ist dann täglich von Montag bis Sonntag durchgehend von 09:00 bis 22:00 Uhr.