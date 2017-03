Die nächsten fünf Obstbäume werden in Pracht gepflanzt

Veröffentlicht am 22. März 2017 von wwa

PRACHT – Weitere fünf Jahrhundertobstbäume werden gepflanzt – Nach den Aktionen in 2015 und 2016 werden in 2017 die nächsten fünf Obstbäume in Pracht gepflanzt. Am Samstag, 25. März, werden die Obstbäume vom Ratsmitglied Klaus Ebach bei der Kreisverwaltung Altenkirchen abgeholt. Anschließend werden diese auf der Wiese unterhalb vom Festplatz in Pracht gepflanzt. Wer diese Aktion tatkräftig unterstützen möchte ist herzlich willkommen. Die Pflanzung der Obstbäume beginnt am Samstag, 25. März, um 10:30 Uhr unterhalb von dem Festplatz in Pracht. Zur Mittagszeit sind alle Helfer/innen zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen.