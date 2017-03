Veröffentlicht am 20. März 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN/ELKENROTH – Udo Schneider Ehrenmitglied im DRK-Ortsverein Gebhardshain – In der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsverreins Gebhardshain wurde Udo Schneider aus Elkenroth zum Ehrenmitglied ernannt. Udo Schneider war vor 48 Jahren Mitbegründer des Vereins und seitdem in verschiedenen Funktionen aktiv. Vor allem war er für den Sozialdienst des Verbandes verantwortlich. Vorsitzender Konrad Schwan würdigte Schneider als einen Mann, der sich für viele Familien in Notlagen eingesetzt hat. Vor allem unzähligen Flüchtlingen und Asylbewerbern hat er in schwierigen Situationen und bei Behördengängen geholfen. Auch in überregionalen Gremien hat Udo Schneider das heimische DRK vertreten. Dank galt auch seiner Ehefrau Karin, die ihren Mann bei seiner wichtigen Arbeit immer unterstützt hat. Udo Schneider erhielt neben der Ehrenurkunde auch ein Weingeschenk. Seine Ehefrau wurde mit Blumen beschenkt. Udo Schneider berichtete im Anschluss kurz von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit und in bewegenden Worten erzählte er, welche schlimmen menschlichen Schicksale ihm begegnet sind.

Foto: (v.l.): Alexandra Schuhen, Manuel Weber, Karin Schneider, Konrad Schwan, Udo Schneider, Bereitschaftsführer Steffen Nilius, Joachim Hüsch und Bereitschaftsarzt Dr. Andreas Pfeifer.