Erst Kasten Bier geklaut – dann betrunken Auto gefahren

Veröffentlicht am 20. März 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Täter nach Einbruch in Getränkemarkt gestellt – Am Samstagmorgen, 18. März, gegen 00:25 Uhr drang ein 24jähriger Mann gewaltsam in einen Getränkemarkt in Bad Marienberg ein. Im Markt entwendete er Pfandflaschen und einen Kasten Bier. Nach der Tat flüchtete er mit einem PKW vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Täter mit seinem Fahrzeug in der Ortslage Nisterau gestellt. Neben dem Einbruchswerkzeug wurde das Diebesgut im Fahrzeug gefunden. Da der Täter zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich der Beschuldigte wegen mehrerer Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten verantworten.