Veröffentlicht am 18. März 2017 von wwa

HASSELBACH – Verkehrsunfall auf der B 8 bei Hasselbach – Plötzlich wurde die Straße rutschig und schon ging es ab in die Wiese. Es regnete in Strömen als ein Fahrzeug die Hasselbacher Kurve aus Richtung Weyerbusch befuhr. Ausgangs der Rechtskurve rutschte das Fahrzeug nach rechts von der Straße, kippte den Abhang hinter, mit der Frontpartie in den Graben und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei verständigte die Feuerwehr Weyerbusch da Betriebsstoffe in den Wasser führenden Graben gelangten. Die Ehrenamtler nahmen sich bei starkem Regen der Sache an. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (wwa) Fotos: Wachow