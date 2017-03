Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

PRACHT – Aktion saubere Umwelt in Pracht am Samstag, 25. März – Wie in jedem Jahr möchte die Ortsgemeinde Pracht auch in 2017 die Dorfränder und das Waldgebiet vom Unrat beseitigen.

Treffpunkt ist am Samstag, 25. März, um 09:00 Uhr am Sportplatz. Vereine und die Bevölkerung sind herzlich eingeladen die Aktion „saubere Umwelt in der Gemarkung Pracht“ zu unterstützen. Zur Mittagszeit sind alle Helfer/innen zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen.