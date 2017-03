Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

PRACHT – Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht – Der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht (Wählergruppe Seidler) lädt seine Mitglieder für Montag, 3. April zur Jahreshauptversammlung 2017 ein. Beginn ist um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht. Die Tagesordnung wird jedem Mitglied zugestellt.