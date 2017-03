Veröffentlicht am 20. März 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Werbegemeinschaft Gebhardshain wählte neuen Vorstand – Bei der Jahreshauptversammlung der Werbegemeinschaft Gebhardshain stand unter anderem die Neuwahl des Vorstands auf dem Programm. Ein weiterer Schwerpunkt war der verkaufsoffene Sonntag mit neuem Konzept. Die Vorsitzende Jessica Weller stellte nach ihrer Begrüßung und einem Jahresrückblick auf 2016 die form- und fristgemäße Einladung fest. Die Kassenprüfer Bruno Seibert und Johannes Rötzel bescheinigten der Kassiererin Christine Stratmann nach deren Kassenbericht eine tadellose Kassenführung und die Vollständigkeit der notwendigen Belege und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Als Wahlleiter für die Neuwahl des Vorstands fungierte Ortsbürgermeister Jürgen Giehl. Bestätigt wurde Jessica Weller in ihrem Amt als 1. Vorsitzende, ebenso wie ihre Stellvertreterin Maja Bender. Ebenso wurden die 2. Vorsitzende Dr. Maria Hasenbach-Wolff und Peer Pracht als Geschäftsführerin und zweiter Geschäftsführer wiedergewählt. Die Kassiererinnen Christine Stratmann und ihre Stellvertreterin Bärbel Stockschläder wurden ebenfalls in ihren Posten bestätigt. Als Beisitzer wurden Angelo Bonomo, Sasa Simic, Denise Demmer und Kerstin Puderbach gewählt. Die neue und alte Vorsitzende Jessica Weller, dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und wünschte dem neuen Vorstand eine gute Zusammenarbeit.

Die Werbegemeinschaft mit derzeit 46 Mitgliedern strebt Neuerungen für den Verkaufsoffenen Sonntag an, um die Attraktivität von Gebhardshain als Einkaufsort noch mehr zu fördern. So sind neben einem Trödelmarkt und einer Kinderspiel-Meile das Angebot von Hubschrauber-Rundflügen und eine „Kulinarische Mitte“ der einheimischen Gastronomie im Ortszentrum geplant. Für die musikalische Untermalung soll ein Straßenmusiker-Wettbewerb sorgen. Jessica Weller dankte dem bisherigen Kooperationspartner für die Organisation des Verkaufsoffenen Sonntags, Radio Marina e.V., für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Dieser steht nach Auflösung des Vereins in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Bekannt gegeben wurden noch die wichtigsten Termine für das Jahr 2017: Verkaufsoffener Sonntag am 2. Juli, Kirmes und Schützenfest vom 4. bis 8. August, Herbstmarkt am 21.Oktober, Eröffnung Hüttenzauber am 2. Dezember.

Der neue Vorstand der Werbegemeinschaft Gebhardshain:

1. Vorsitzende: Jessica Weller

2. Vorsitzende: Maja Bender (Bender Werbedesign)

Geschäftsführerin: Dr. Maria Hasenbach-Wolff (Westerwald Apotheke)

stellv. Geschäftsführer: Peer Pracht (Sparkasse Gebhardshain)

Kassiererin: Christine Stratmann (Beratungsstelle Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.)

stellv. Kassiererin: Bärbel Stockschläder (Wolle und Handarbeiten Stockschläder)

Beisitzer: Angelo Bonomo (Pizzeria Da Angelo), Sasa Simic (Hotel & Restaurant Westerwälder Hof), Kerstin Puderbach (OSCAR Möbel & Objekte) und Denise Demmer (Schneiders Bäckerei)

Foto:Der neu gewählte Vorstand, von links: Bärbel Stockschläder, Sasa Simic, Jessica Weller, Christine Stratmann, Maja Bender, Maria Hasenbach-Wolff, Angelo Bonomo, Denise Demmer. Es fehlen: Peer Pracht und Kerstin Puderbach