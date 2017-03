Sparkasse Westerwald-Sieg präsentiert das Comedy-Ensemble „Herbert Knebels Affentheater“

Veröffentlicht am 20. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hauptgewinn aus Sparkassenlotterie geht nach Altenkirchen – Einige der monatlichen Großgewinne aus der PS-Lotterie der rheinland-pfälzischen Sparkassen entfielen in diesem Jahr zum wiederholten Mal auf Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg. Bei der Monatsziehung im März fiel der Hauptgewinn von 25.000 Euro auf die Losnummer eines PS-Sparers aus Altenkirchen. Aus der gleichen Ziehung ging eine Kundin der Geschäftsstelle Westerburg als Gewinnerin hervor, die sich über 2.500 Euro freuen durfte. Darüber hinaus konnte die Sparkasse in den Monatsziehungen Januar und Februar weitere fünf Kunden mit Gewinnen von 2.500 Euro und 5.000 Euro verzeichnen.

Ein Highlight bietet die PS-Lotterie noch in diesem Monat. Am Mittwoch, 22. März findet die jährliche Sonderauslosung im Rahmen einer PS-Gala in der Stadthalle in Betzdorf statt, bei der Sachpreise in Form von Reisen und Autos sowie Geldgewinne bis zu 50.000 Euro ausgelost werden. Im Anschluss an die Ziehung präsentiert die Sparkasse Westerwald-Sieg ab 19:30 Uhr das Comedy-Ensemble „Herbert Knebels Affentheater“ mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Männer ohne Nerven“. Karten für die PS-Gala sind in geringem Umfang noch an der Abendkasse zum Preis von 17 Euro erhältlich.