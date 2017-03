Veröffentlicht am 19. März 2017 von wwa

NEUWIED – AfD Neuwied bei Listenwahl erfolgreich: Bleck und Kreuer als Bundestagskandidaten gewählt – Bei der Listenwahl auf dem Landesparteitag in Bingen wurden zwei Mitglieder der AfD Neuwied als Bundestagskandidaten gewählt. Andreas Bleck konnte sich in einer Stichwahl um die sichere Listenposition drei gegen die stellvertretende Landesvorsitzende Christiane Christen durchsetzen. Wilhelm Kreuer gewann die Stichwahl um Listenposition 12 gegen den Kinderchirurgen Dr. Walter Ott.

Dr. Jan Bollinger, Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz und Kreisvorsitzender der AfD Neuwied: „Ich bin stolz, dass mit Andreas Bleck und Wilhelm Kreuer zwei tüchtige Mitstreiter aus unserem Kreisverband als Bundestagskandidaten auf die Landesliste gewählt wurden. Damit beweist unser Kreisverband erneut, dass er fähiges Personal in allen Altersstufen hat. Jetzt werden wir motiviert in den Bundestagswahlkampf ziehen, um möglichst vielen AfD-Bundestagskandidaten den Einzug in den Bundestag zu ermöglichen“.