WISSEN – Angebot für Kinder in den Osterferien – Kreativ-Workshop „Minecraft“ in Wissen – Der Kreativ-Workshop „Minecraft“ findet am Montag, 10. April, von 10:00 bis 14:00 Uhr im Alten Zollhaus Wissen statt. Er richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 12 Jahren. Im Workshop steht die kreative Auseinandersetzung mit dem beliebten Spiel im Vordergrund und ausnahmsweise nicht per PC oder Laptop. Die Teilnehmer basteln vielmehr eigene Minecraft Requisiten wie beispielsweise ein Diamanten-Schwert als Schlüsselanhänger oder eine Creeper-Spardose.

Damit verspricht der Workshop für die weiblichen und männlichen Minecraft-Fans ein großer Spaß zu werden. Vorwissen ist nicht nötig. Veranstalter ist das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Elkenroth.

Der Kostenanteil pro Teilnehmer beträgt 11 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisjugendpflege Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81-25 13, Anna Beck, oder unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de entgegen.