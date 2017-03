Veröffentlicht am 21. März 2017 von wwa

ELKENROTH – Workshop für technikbegeisterte Kinder – „Robotik – WeDo 2.0“ in den Osterferien in Elkenroth – Das Kreisjugendamt Altenkirchen veranstaltet in Kooperation mit der Ortsgemeinde Elkenroth einen Robotik-Workshop. Er findet am Dienstag, 11. April, von 09:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr im Bürgerhaus Elkenroth statt. Je acht Teilnehmer bauen dabei im Zweierteam aus dem Baukasten Schritt für Schritt ein Lego-Modell mit Motor und Sensoren. Bei der Arbeit mit dem Laptop lernen die teilnehmenden Kinder, wie man einen Computer benutzt und das Lego-Modell mit Hilfe der dazugehörigen Software programmieren kann. Dabei entstehen schöne Modelle, wie zum Beispiel ein Alligator oder tanzende Vögel.

Michaela Weiß-Janssen, die Medienreferentin, die den Workshop leitet, vermittelt mit diesem Konzept Themen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Die Kinder erfahren spielerisch die technischen und physikalischen Phänomene. Der Kurs richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zehn Jahren. Vorwissen ist nicht nötig. Der Kostenanteil pro Teilnehmer beträgt 9 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisjugendpflege Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 25 13, Anna Beck oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de entgegen.