NEUWIED – In der Sonne Südfrankreichs Abenteuer erleben – In den Sommerferien führt die Jugendaktivfreizeit des Neuwieder Kinder- und Jugendbüros (KiJub) vom Nationalpark Cévennen bis zum Mittelmeer. Mitreisen können Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Vom 10. bis 23. Juli wird es jede Menge Action geben, denn die Wälder und wasserreichen Schluchten sind wunderbar geeignet, um mit dem Mountainbike, zu Fuß, im Kanu oder beim Canyoning unterwegs zu sein. Ruhetage sorgen zwischendurch für Erholung unter der südlichen Sonne. Die letzten Tage werden dann so richtig relaxt am Mittelmeer mit Schwimmen und einem Ausflug in die schöne Hafenstadt Sète.

Übernachtet wird auf verschiedenen Campingplätzen in Zweierzelten, die vom KiJub gestellt werden. Auch die Ausrüstung wie Mountainbikes und Helme, Kanus sowie Neoprenanzüge mit Kletterzubehör ist vor Ort vorhanden. Begleitet werden die Jugendlichen von einem erfahrenen Betreuerteam und die einzelnen Natursportaktivitäten leiten einheimische Guides.

Unter www.kijub-neuwied.de und www.facebook.com/Suedfrankreichfreizeit machen Bilder vergangener Fahrten schon Lust auf mehr. Bei noch offenen Fragen und der Anmeldung hilft das Kinder- und Jugendbüro weiter: Pfarrstraße 8, 02631 802-170, kijub@neuwied.de. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Einzelförderung möglich.