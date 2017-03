Veröffentlicht am 20. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kochkurs Westerwälder Küche – Heimische Köstlichkeiten Dienstag, 28. März bei der Kreisvolkshochschule entdecken – Warum kulinarisch in die Ferne schweifen, wenn auch die Westerwälder Küche Einiges zu bieten hat? Der Kochkurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen am Dienstag, 28. März in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr stellt sowohl Klassiker als auch andere Köstlichkeiten vor. Die Rückbesinnung auf die heimische Küche und auf heimische Produkte, die um die Ecke wachsen, liegt im Trend. Eine umfangreiche Rezeptsammlung rundet den Kurs unter der Leitung von Carina Löhr ab. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage. Veranstaltungsort ist die Schulküche der Realschule Plus Altenkirchen. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es beim Team der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.