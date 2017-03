Veröffentlicht am 18. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – OneNote und Outlook – Eintägiger Crashkurs der Kreisvolkshochschule vermittelt optimale Selbstorganisation – Am Samstag, 25. März, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr den EDV-Crashkurs „OneNote und Outlook – das Dreamteam“ an. Der eintägige Kurs vermittelt die vielfältigen Möglichkeiten von Office OneNote 2010.

Das oft unbekannte Programm Microsoft OneNote ist meist Bestandteil vieler Office-Pakete. Notizen ablegen, Verknüpfungen zur Visualisierung von Abläufen oder zur Dokumentation von Arbeitsschritten sind hier unkompliziert möglich. OneNote hilft handschriftliche, auf Papier gemachte Informationen, durch digitale Ablage zu ersetzen oder zu verringern. Die in OneNote abgelegten Daten können alle in anderen Office Programmen (Word, Excel, PowerPoint etc.) weiterverarbeitet werden. OneNote in Kombination mit Outlook eignet sich hervorragend im Sekretariatsbereich und ist ein wichtiger Helfer im Projektmanagement. Zugleich kann OneNote als „Gedankenaufzeichner“ schnell genutzt werden.

Kursleiter ist Frank Runkler. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de anmelden.