HORHAUSEN – Horhausener Seniorenakademie freut sich auf Ostern – bunter Nachmittag am 12. April – Akkordeon-Lehrerin Ulrike Winter spielt auf – Die Seniorenakademie der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Horhausen lädt für Mittwoch, 12. April um 15:00 Uhr zum bunten Nachmittag unter der Überschrift: „Wir freuen uns auf Ostern!“ ins Kaplan-Dasbach-Haus ein. Nach Kaffee und Kuchen in geselliger Runde startet ein abwechslungsreiches Programm, mit Liedern, Vorträgen und Erzählungen rund um das Osterfest. Kinder vom Horhausener Kindergarten werden ebenfalls einen Programmbeitrag leisten. Erstmals in Horhausen wird Akkordeon-Lehrerin Ulrike Winter mit ihrem schönen Instrument aufspielen und volkstümliche Weisen zum mitsingen, zuhören, klatschen und bewegen präsentieren. Außerdem erhält wieder jede Besucherin und jeder Besucher ein Los der Frühlings-Glück-Aktion der Initiative „Marktplatz Region Horhausen“ e.V. Weitere Infos erteilt Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie) unter Telefon: 02687/929507. Foto: Ulrike Winter