Veröffentlicht am 17. März 2017

BERLIN/REGION – „Sprach-Kitas“ im Kreis werden weiterhin vom Bund gefördert – Erwin Rüddel hat sich für die Förderung der Sprach-Kitas im Kreis eingesetzt – „Im Landkreis Altenkirchen werden, und dafür habe ich mich in Berlin eingesetzt, Sprach-Kitas durch die zweite Förderwelle im Bundesprogramm ‚Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ profitieren. Denn die Sprache lernen Kinder in anregungsreichen Situationen aus ihrer Lebens- und Erfahrungswelt, so eben auch im Kindergartenalltag“, teilt aktuell der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Schwerpunkte des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ sind neben der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung die Förderung einer inklusiven Pädagogik und der Zusammenarbeit mit Familien. Das Programm richtet sich hauptsächlich an Kindertageseinrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit einem besonderen sprachlichen Förderbedarf besucht werden.

Von der weiteren Förderung profitieren in Altenkirchen Kita „Traumland“, Evangelische Kita „Arche“, Katholische Kita „St. Jakobus“, in Betzdorf Kita „Zwergennest“, in Gieleroth Kita „Spatzennest“, in Hamm Katholische Kita „St. Joseph“, in Herdorf Kommunaler Kindergarten, in Kirchen-Freusburg Kommunaler Kindergarten „Wirbelwind“, in Kirchen-Herkersdorf-Offhausen Kita „Im Wiesengrund“, in Mudersbach Kita „Sonnenschein“, in Mudersbach-Niederschelderhütte Kita „Regenbogen“, in Niederfischbach Kita „Sonnenschein“, in Rott Kommunale Kita „Schatzkiste“, in Weyerbusch Kita „Sonnenschein“ sowie in Wissen Evangelische Kita „Apfelbaum“ und Katholische Kita „Adolph Kolping“.

Über das Bundesprogramm wird in den Einrichtungen jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft gefördert, die das Kita-Team unterstützt, die Handlungskompetenzen in Bezug auf die Programmschwerpunkte fortlaufend weiterzuentwickeln. „Kinder ganzheitlich in ihrer Sprachentwicklung zu begleiten, ist sehr wichtig. Sprachbildung findet zuerst durch Eltern und zuhause statt. Ich freue mich, dass die genannten Schwerpunkt-Kitas im Landkreis Altenkirchen durch dieses Bundesprogramm profitieren, zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder“, bekräftigt Erwin Rüddel.