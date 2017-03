Veröffentlicht am 17. März 2017 von wwa

OBERLAHR – Comedy, Kabarett und Musik bei der 8. Westerwälder Lachnacht in Oberlahr – Atze Bauer präsentiert vier Künstler aus Comedy, Kabarett und Musik – Am Samstag, 1. April, startet um 19:30 Uhr in Oberlahr im Hotelpark „Der Westerwald Treff“ bereits die 8. Westerwälder Lachnacht. Lachnacht-Macher Atze Bauer präsentiert wieder vier Künstler live on Stage und das Publikum erwartet eine abendfüllende und heitere Mixed Show, bei der es gleich vier richtig gute Künstler der Sparten Comedy, Kabarett und Musik live zu erleben gibt. Diesmal sind dabei:

Udo Wolf, Walking Dad unter den Familienvätern. In seinem turbulenten Bühnenprogramm serviert der charmante Aachener Comedian (u.a. bekannt aus dem QuatschComedyClub) seine ganz spezielle Mischung aus Comedy und Entertainment. Mit seinem neuen Solopragramm „SEXundSECHZIG“ knüpft der natural-born Comedian Don Clarke dort an, wo er niemals aufgehört hat: Nichts tun! In über 1.000 Shows hinterließ eine Schneise der Zwerchfellvernichtung.

Tim Becker ist einer der gefragtesten Bauchredner Deutschlands und bietet eine humorvolle Comedy-Show mit Bauchreden, Puppenspiel, Wortwitz und einem Feuerwerk an Gags. Eine kabarettistische Lebensberatung liefert Helene Mierscheid. In ihrem Programm „Sex, Drugs und Hexenschuss“ beleuchtet sie das unbekannte Jahrzehnt – die 80-er Jahre. Einlass ist ab 18:30 Uhr .Tickets im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro;

Ticket-Telefon: 02685-870. (smh)

Foto: Bei der Westerwälder Lachnacht in Oberlahr mit Atze Bauer (l.) geht so „richtig die Post ab!“. Foto: Petra Schmidt-Markoski