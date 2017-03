Veröffentlicht am 17. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN „Tastschreiben am Computer für Anfänger“ – Osterferienkurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen – Das Zehnfingertastschreibsystem ist für jeden PC Nutzer die Basis für einen ergonomischen Umgang bei der Eingabe von Buchstaben, Zeichen und Ziffern. Nur wer die Tastatur des Computers richtig mit zehn Fingern bedienen kann, ist auch schneller fertig mit Hausaufgaben, Referaten oder sonstiger Büroarbeit. Daher startet die Kreisvolkshochschule am Mittwoch, 12. April, ab 09:00 Uhr wieder einen Kurs „Tastschreiben am PC für Anfänger“. Dieser Kurs während der Osterferien richtet sich insbesondere an Schüler/innen.

In dem Kurs wird das Zehnfingertastschreiben gezielt erarbeitet und geübt. Die Teilnehmer lernen einschlägige Regeln kennen, um aus einer Grundstellung heraus bald Schreibsicherheit zu erlangen. Diese hat als Kursziel zunächst Vorrang vor der Schreibgeschwindigkeit. Das PC Textverarbeitungsprogramm Word ist die Grundlage mit der gearbeitet wird.

Der Kurs umfasst fünf Termine. Diese finden vom 12. bis 20. April jeweils morgens in der Zeit von 09:00 bis 12:15 Uhr unter der Leitung von Maria Fuchs statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro. Interessierte Schüler/innen oder Anfänger können sich bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81) 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de informieren und anmelden.