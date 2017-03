Garagenbrand in Wissen schnell gelöscht

Veröffentlicht am 16. März 2017 von wwa

WISSEN – Garagenbrand in Wissen – Am Montagabend, 13. März, kurz nach 22:30 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in einer Garage im Bereich des Straßenzuges „Im Kreuztal“, Ecke „Am Biesem“ in deren Folge noch die angrenzenden Fassaden von zwei Nachbargebäuden brandbeschädigt wurden. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr Wissen unter Kontrolle gebracht. Die Schadenshöhe, so die Polizei, belaufe sich auf mehrere zehntausend Euro. Angaben zur möglichen Brandursache kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache durch Ermittler der Kriminalinspektion Betzdorf erfolgen zeitnah.