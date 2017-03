Veröffentlicht am 16. März 2017 von wwa

WISSEN – Gelungener Saisonabschluss für die SSV Damen – SSV95 Wissen – TV Kruft 26:12 (13:5) – Unter der Woche hatten die SSV Damen in Arzheim bereits den zweiten Platz fix gemacht, dennoch wollte man das letzte Saisonspiel gegen Kruft positiv für sich gestalten und sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden.

Somit nahm sich die Mannschaft um Trainer Andreas Gross vor, von Anfang an im Angriff, wie auch in der Abwehr konzentriert zu Werke zu gehen, um dem Gegner so direkt zu zeigen, wer an diesem Tag die Halle als Sieger verlassen würde. Die SSV Mädels ließen keinen Zweifel daran, diesen Plan in die Tat umsetzen zu wollen. Die Abwehr verschob sehr gut und ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten zum Durchkommen. Im Angriff ging man ebenso konsequent zu Werke und erspielte sich klare Tormöglichkeiten, die man weitestgehend in Torerfolge ummünzen konnte. Somit konnte man beim Stande von 13:5, mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit gehen.

In der Pause war man sich sicher, dass der Gegner nach der Halbzeit noch einmal alles daran setzen würde, um wieder ins Spiel zurück zu kommen. Dessen bewusst begann man die zweite Halbzeit genauso konzentriert wie bereits die Erste. Am Spielverlauf sollte sich nichts mehr ändern und somit belohnten sich die SSV Mädels für eine super Saison. Man kann nur hoffen, dass es gelingt, die Mannschaft annährend in dieser Konstellation zusammen zu halten, um die tolle Entwicklung auch in der Saison 2017/2018 weiter voran zu treiben. Es spielten: Christina Leidig – Talisa Berger (3/1), Katharina Buhr, Larissa Henrich (3), Viola Hild, Elena Hombach (1), Jenny Kemper (3), Lisa Kudlik (2), Tanja Quast (2), Johanna Schmidt (9/3), Alexandra Müller (3). (Vereinsbericht)