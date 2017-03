Veröffentlicht am 19. März 2017 von wwa

BRUNKEN/GEBHARDSHAIN – Großes Frühjahrskonzert des Musikvereins Brunken. Klassik, Musical, Marschmusik, modernes Liedgut und manche Überraschung präsentiert der Musikverein Brunken 1926 e.V. im Rahmen seines großen Frühjahrskonzerts am Samstag, 1. April, ab 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) in der Kleinen Sporthalle der Westerwaldschule Gebhardshain. Seit Herbst des vergangenen Jahres haben sich die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung ihrer Dirigentin Nadine Reuber auf dieses besondere Konzertereignis vorbereitet. Das erarbeitete Musikprogramm verspricht höchsten Musikgenuss für alle Altersgruppen. Das neu formierte Jugendorchester wird gleichfalls eine Kostprobe seines Könnens geben. Karten für 8 Euro sind im Vorverkauf bei jedem Musiker sowie an der Abendkasse für 10 Euro erhältlich. Für Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Alle Einnahmen kommen der Jugendarbeit des Vereins zu Gute. Ein barrierefreier Zugang zur Veranstaltungshalle ist möglich. Weitere Informationen im Internet unter „www.musikverein-brunken.de“.