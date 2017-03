Veröffentlicht am 18. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Italienischkurs für Anfänger und Einsteiger ab 22. März – Am Mittwoch, 22. März startet in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen der neue Sprachkurs „Italienisch für den Urlaub“. Er umfasst zehn Termine, immer mittwochs in der Zeit von 09:00 bis 10:30 Uhr. Unter der Leitung von Denise Priori Sáenz erwerben die Teilnehmenden die Grundkenntnisse der italienischen Sprache, um sich mit italienischen Freunden, Nachbarn, Kollegen sowie im Urlaub verständigen zu können.

Das Kursangebot ist für Interessierte ohne oder mit ganz geringen Vorkenntnissen konzipiert, die sich in den wichtigsten Situationen sprachlich zu Recht finden wollen und für alle, die einen ersten Einstieg in die italienische Sprache suchen. Der Schwerpunkt liegt im Erlernen der wichtigsten Redewendungen für den Urlaub. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.