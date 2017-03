Veröffentlicht am 19. März 2017 von wwa

NEUWIED – Gruppe 93 interpretiert „Bewegungen“ – Neue Ausstellung in der StadtGalerie Neuwied ab Ende März – Seit fast 35 Jahren besteht die Gruppe 93, die Künstlern aus Stadt und Kreis Neuwied ein Forum bietet. Jährlich befassen sich die Kunstschaffenden aller Richtungen mit einem selbst gewählten Thema und stellen gemeinsam ihre Werke im Wechsel in der StadtGalerie und dem Roentgen-Museum aus. In diesem Jahr darf man gespannt sein, was sich die Mitglieder zum Thema „Bewegung“ haben einfallen lassen und ab dem 24. März in der StadtGalerie präsentieren.

Bewegung lautet die Überschrift der neuen Ausstellung der Gruppe 93. 17 Künstler und ein Gast setzen sich seit einem Jahr mit diesem Begriff auseinander. Ihre Blickwinkel und Gedanken haben sie ganz nach ihrer künstlerischen Ausrichtung gemalt, gedruckt oder fotografisch zu Papier gebracht, aus Keramik, Stein und Metall geformt. Vielfach wird sich Wasser oder Tanz in den Werken widerspiegeln.

Aber Bewegung ist mehr als ein physikalischer Vorgang. Bewegung kann sich auch geistig abspielen, zum Beispiel als Gefühl oder in einer Gesellschaft als Aufbruchsstimmung für Veränderungen. Einige Künstler der Gruppe wollen eben eine solche Bewegung beim Betrachter ihrer Werke hervorrufen.

So vielfältig der selbst gewählte Ausstellungsbegriff der Gruppe 93 ist, so unterschiedlich werden auch die Werke sein, die vom 24. März bis zum 14. Mai in der StadtGalerie Neuwied in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 gezeigt werden. Auch das Begleitprogramm widmet sich ganz der Bewegung. Am 12. April können Kinder von 14:30 bis 16:30 Uhr mit Farbe arbeiten. Eine Tanzperformance mit Mareike Zupp und einem Umtrunk und einer Besichtigung der Ausstellung gibt es am 30. April ab 11:30 Uhr. Und am 14. Mai können die Besucher den Künstlern von 11:00 bis 17:00 Uhr bei der Arbeit zu zuschauen.

Folgende Künstler der Gruppe 93 stellen aus: Norbert Bleidt, Ulrich Christian, Marianne Dick, Hartmut Elfert, Helga Gans Eichler, Stefan Hausmann, Lilo Jaschik, Sigrid Langert, Sybille Lenz, Hans Otto Lohrengel, Knut Mans, Johanna Mohr, Marie Schäfer, Franz von Stockert, Ursula Voigt Pfeil, Uta Weiler und Gerhard Wiens.

Geöffnet ist die Galerie mittwochs 12:00 bis 17:00 Uhr, donnerstags bis samstags 14:00 bis 17:00 Uhr, sonntags/feiertags 11:00 bis 17:00 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung. Weitere Informationen: Schlossstraße 2, 56564 Neuwied (für Navis: Deichstraße 1), 02631 20687 oder Stadtgalerie@stadt-neuwied.de.