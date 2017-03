Veröffentlicht am 19. März 2017 von wwa

KOBLENZ – Jetzt noch online zum Girls´Day an der Hochschule Koblenz anmelden – Mädchen schnuppern in MINT-Fächer – für Schülerinnen der 7. bis 12. Klassen – Auch in diesem Jahr beteiligen sich alle Standorte der Hochschule Koblenz am bundesweiten Girls’Day, der am 27. April für Schülerinnen der Klassen 5 bis 12 stattfindet. Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Studentinnen geben an diesem Tag spannende Einblicke in die MINT-Fächer (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Am RheinMoselCampus Koblenz gibt es aktuell in zwei der drei angebotenen Workshops noch freie Plätze.

Schülerinnen im Alter von 14 bis 16 Jahren, die sich für Themen wie Nachhaltigkeit, Ökologie und Technik interessieren, bekommen im Workshop „Baue deine Zukunft – Wasser, Infrastruktur, Umwelt“ Einblicke in die Welt des Studiengangs „Wasser- und Infrastrukturmanagement“. An interaktiven Stationen können die Teilnehmerinnen Phänomene des Wassers erleben und verstehen lernen, z.B. an einem Strömungstisch die Gewässerentwicklungsprozesse erfahren und selbst in die Gestaltung eingreifen; die Kraft des Wassers im Strömungsgerinne erleben und für die Energieerzeugung und die Schifffahrt nutzen; anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben erkennen, welche Bedeutung virtuelles Wasser hat. Fragen zu der Arbeit einer Bauingenieurin und zu den Ausbildungsmöglichkeiten im Bauwesen werden gern beantwortet.

Im Workshop „Lizenz zum Löten“ wird den Schülerinnen ein actionreiches Programm mit interessanten Einblicken in die wunderbare Welt der Elektrotechnik geboten. Dazu gehören spannende Workshops, eine kurzweilige Schnuppervorlesung sowie eine Führung durch die Labore. Im Workshop wird eine eigene kleine Schaltung gelötet. Studentinnen zeigen den Mädchen, wie man mit Leuchtdioden einem Licht das Laufen beibringt und bauen ein „Ada-Lovelace-Lichtmädchen“, das leuchtet, wenn es in einen USB-Anschluss gesteckt wird. Gerne stehen die Studentinnen den Mädchen für Fragen bezüglich der Berufschancen in MINT-Berufen zur Verfügung. Dieser Workshop wird vom Ada-Lovelace-Projekt durchgeführt, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds sowie durch das Familienministerium und das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz.

Eine Anmeldung für die verschiedenen Angebote ist ab sofort über die bundesweite Girls´Day-Homepage www.girls-day.de möglich. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 20. April.

Das Girls’Day-Angebot am WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen ist bereits ausgebucht. Viele Workshops mit freien Plätzen gibt es noch am RheinAhrCampus in Remagen. Diese sind vom Ada-Lovelace-Projekt organisiert, in ein gemeinsames Rahmenprogramm eingebettet und können ebenfalls auf über den Girls’Day-Radar auf der oben genannten Internetseite abgerufen werden.