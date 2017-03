Neue Hinweisschilder in Pracht aufgestellt

Veröffentlicht am 15. März 2017 von wwa

PRACHT – – Durch den Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) wurden in Pracht neue Hinweisschilder aufgestellt. Im Bereich der Kreuzung Bergstraße L 267 und Schulstraße K 57 wurden Wegweiser Schilder in Richtung Hamm und Richtung Altenkirchen aufgestellt. Auf Anregung eines Bürgers von Pracht und der Unterstützung des Ortsgemeinderates Pracht wurde dies nun durch den LBM umgesetzt. Somit können sich die Ortsfremden an dieser Kreuzung besser orientieren. Ebenso wurde zur besseren Orientierung eine Ortshinweistafel (Weiler) mit der Aufschrift „Hohegrete“ an der K 57 aufgestellt.