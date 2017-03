Frohsinn Sänger wandern

Veröffentlicht am 14. März 2017 von wwa

Der MGV Frohsinn holt die Winterwanderung nach – Der Wettergott meinte es gut mit den Sangesbrüdern des MGV Frohsinn. Sie hatten ihre Wanderung für Samstag 11. März geplant. Bei herrlichem Wetter, trafen sich die Wanderer um 14:00 Uhr, an der Gaststätte Bayer, von dort führte der Weg in Richtung Scheuerberg, an der Grillhütte vorbei nach der Hochspannung auf der Höhe vor Dauersberg. Nach einer kurzen Rast trafen noch drei Sänger hinzu und es ging weiter in Richtung Mittelhof über den Schlangenweg nach Scheuerfeld und Bruche zum Ausgangspunkt. Für die 8,5 Kilometer lange Strecke benötigten die Sangesbrüder zweieinhalb Stunden. Wieder am Gasthof Bayer angekommen trafen sie die Sänger die nicht mit wandern konnten und seit 16:00 Uhr auf die Wanderer warteten. Um 16:30 Uhr trafen die Erwarteten ein und es ging zum gemütlichen Teil über. Die Sänger freuten sich über den Verzehrbon, den der 1.Vorsitzenden Manfred Becher, verteilte. Bei Bier und Wein und einem guten Essen klang dann der Tag aus. (Vereinsbericht) Fotos: Privat